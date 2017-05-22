Виталий Мутко: "Надеюсь, что мы завершим эпопею стадиона в Петербурге"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги сезона, отметив, что наступила активная фаза подготовки к чемпионату мира. По словам руководителя, новые арены помогут в развитии футбола по всей стране.

- Сейчас идет активная фаза подготовки к чемпионату мира, появляются новые арены, развивается Сочи, - отметил Мутко. - Может быть, пока город нефутбольный, но там развивается клуб, мы его увидем, потому что там есть хорошая экономическая основа.

Надеюсь, что мы завершим с эпопеей стадиона в Петербурге и у нас появится современная арена, которая будет принимать матчи на хорошем газоне, что даст нам возможность смотреть футбол в более комфортных условиях.

Надеюсь на Новгород, на Волгоград, это хорошие города для развития футбола. Есть много проблем, но будем работать с клубами, организаторами футбола. (Филипп ПАПЕНКОВ)