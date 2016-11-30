Василий Березуцкий: "Глупо говорить, что мы должны выиграть Кубок конфедераций"

В понедельник в редакции "СЭ" капитан сборной России Василий Березуцкий вместе с двукратным обладателем Кубка конфедераций Жулиу Баптистой представили трофей, который летом 2017 года будет разыгран в нашей стране. А до начала церемонии Василий Березуцкий в эксклюзивном интервью рассказал, продолжит ли выступления за национальную команду, дал оценку лидерству "Спартака" и вспомнил о Романе Еременко. Он подчеркнул, что основной задачей Кубка конфедераций является проверка готовности страны к чемпионату мира.

– Как относитесь к мнению некоторых болельщиков и экспертов, что в нашем квартете россияне способны справиться разве что с Новой Зеландией – да и то далеко не факт?

– Мне кажется, нельзя так подходить к этому вопросу. Мы готовимся к чемпионату мира и глупо говорить, что должны выиграть Кубок конфедераций. Далеко за примерами ходить не нужно: Бразилия выиграла этот турнир в 2013-м, но год спустя на домашнем чемпионате мира в полуфинале крупно уступила Германии – 1:7. То есть по большому счету выступила неудачно.

– В чем же тогда, по-вашему, смысл Кубка конфедераций?

– Посмотреть наши стадионы, инфраструктуру. ФИФА оценит готовность страны к чемпионату мира. А футболисты, пока еще не имеющие достаточного международного опыта, смогут встретиться с сильными командами. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Березуцкого