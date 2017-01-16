18:14 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Шереметьево откроется выставка Кубка конфедераций-2017

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В московском международном аэропорту Шереметьево 18 января в 13.00 состоится торжественное открытие тематической выставки, посвященной Кубку конфедераций-2017, сообщает пресс-служба турнира. Расположена выставка будет в зоне регистрации пассажиров терминала E. После торжественной части состоится пресс-поход гендиректора оргкомитета "Россия-2018", гендиректора Шереметьево Михаила Василенко и посла ЧМ-2018, экс-капитана сборной России Алексея Смертина.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Материалы REN-TV

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