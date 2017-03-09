В Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций запустят бесплатные автобусы до стадиона "Крестовский"

На матчи Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге будут организованы бесплатные автобусы к стадиону "Крестовский", передает из Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Транспорт будет отправляться от пяти станций метро - "Крестовский остров", "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и "Площадь восстания". При наличии билета на матч проезд в метро в этот день будет бесплатным.
Kirillyurrich
от восстания и выборгской токьо ко 2 тайму успеют...проезд на метр обесплат. ахах! во клоуны, совсем обнаглели, в СПб проез дв метро дороже чем в масквабаде стал...позорище
12:15
shpasic
сколько же они будут ползти из центра?
12:04
Sandberg
SP2, не переживай, автобусы же будут на газу. А как иначе?)
11:59
SP2
И для этого нужно было убирать трамвай на Крестовский! Чтобы вместо новых современных трамваев, запустить в рекреационную зону "тучу" вонючих автобусов, которые превратят Крестовский в обычный загазованный район города!!!
11:45