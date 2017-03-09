В Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций запустят бесплатные автобусы до стадиона "Крестовский"

На матчи Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге будут организованы бесплатные автобусы к стадиону "Крестовский", передает из Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Транспорт будет отправляться от пяти станций метро - "Крестовский остров", "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и "Площадь восстания". При наличии билета на матч проезд в метро в этот день будет бесплатным.