Станислав Черчесов: "У сборной России не будет постоянной базы на Кубке конфедераций"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что у команды не будет постоянной базы на Кубке конфедераций, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Команда Черчесова выступит в группе А, где также сыграют Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

– Не имею ничего против, если сборная России сыграет на КК-2017 и второй матч в Санкт-Петербурге, финал, – подчеркнул Черчесов. - У сборной России не будет постоянной базы на Кубке конфедераций. У других сборных тоже. Все будет переезжать из города в город.

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