Скаут сборной России - про Кубок конфедераций: "Столярные изделия отечественной сборки стабильны в своей убогости"

Скаут хоккейной сборной России по Северной Америке Сергей Федотов оценил игру футбольной национальной команды на Кубке конфедераций. Сегодня подопечные Станислава Черчесова проиграли Мексике (1:2) и не смогли выйти в плей-офф турнира. Ранее Россия обыграла Новую Зеландию (2:0) и уступила Португалии (0:1).

- А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости. Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным, - написал Федотов в Фейсбуке.

Трансляция матча Мексика – Россия

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