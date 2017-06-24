Скаут сборной России - про Кубок конфедераций: "Столярные изделия отечественной сборки стабильны в своей убогости"

Скаут хоккейной сборной России по Северной Америке Сергей Федотов оценил игру футбольной национальной команды на Кубке конфедераций. Сегодня подопечные Станислава Черчесова проиграли Мексике (1:2) и не смогли выйти в плей-офф турнира. Ранее Россия обыграла Новую Зеландию (2:0) и уступила Португалии (0:1).
- А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости. Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным, - написал Федотов в Фейсбуке.
Трансляция матча Мексика – Россия
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serjio_1704 Деревяшки деревяшками, но член сборной России просто не имеет права публиковать такие слова. 22:07/////////Он просто-член, без России.
22:49
Непорочный как ТИ
А вот и нет! Местами было оч прилично. Но деревянные изделия типа смольникова, военного ныряльщика жиркоева и вишенки на торте БЕЗВРАТАРЯ перевесили весь позитив!!!
22:41
Berkut-7
Да это не столярные изделия, это еще комплимент, это резиновые изделия , которые полетят отдыхать в Монако в очередной раз, а у нас найдутся люди которые будут искать в который раз плюсы.
22:39
SS-1525-Sergey
serjio_1704 ... 22:07 +++ Отстал от жизни, после Пельмешки можно всё и как угодно. Его лозунг - Мы гуано! На века!
22:37
goreotuma
хамло! олимпиада показывает каждый раз какие клюшкодержи у нас есть
22:36
sergey485
модераторы лучшие люди на свете
22:22
Vicdoc
Критиковать эту сборную можно и нужно, а вот хамить не надо. Человек свою же убогость показывает.
22:18
MrRONcn
дурацкий коммент.
22:14
sergey485
Про Сергея Федотова Работа Eurosport комментатор NHL ФХР Скаут национальной сборной России КХЛ Комментатор · С 2013 г. по 2015 г. · Москва Спорт FM News presenter · С 2005 г. по 2008 г. Образование Высшее образование Год выпуска: 1986 · специалист ядерно-технических установок · Чернигов Пермское ВВКИКУ РВ Пермь ПВВКИКУ РВСН Пермь Город проживания и родной город Москва Город проживания Хабаровск, Хабаровский край Родной город
22:14
NF
Как будто у хоккейной сборной везде и все путем. Очень часто такие же "столяры"...
22:13
Flamenco
Все правильно сказал!!!
22:11
serjio_1704
Деревяшки деревяшками, но член сборной России просто не имеет права публиковать такие слова.
22:07
forumwarrior
что это за клоун?
22:06