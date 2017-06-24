21:56 | Футбол — Кубок конфедераций

Скаут сборной России - про Кубок конфедераций: "Столярные изделия отечественной сборки стабильны в своей убогости"

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Скаут хоккейной сборной России по Северной Америке Сергей Федотов оценил игру футбольной национальной команды на Кубке конфедераций. Сегодня подопечные Станислава Черчесова проиграли Мексике (1:2) и не смогли выйти в плей-офф турнира. Ранее Россия обыграла Новую Зеландию (2:0) и уступила Португалии (0:1). 

- А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости. Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным, - написал Федотов в Фейсбуке.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Россия vs Мексика

КОММЕНТАРИИ (13)
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0500

serjio_1704 Деревяшки деревяшками, но член сборной России просто не имеет права публиковать такие слова. 22:07/////////Он просто-член, без России.

22:49

Непорочный как ТИ

А вот и нет! Местами было оч прилично. Но деревянные изделия типа смольникова, военного ныряльщика жиркоева и вишенки на торте БЕЗВРАТАРЯ перевесили весь позитив!!!

22:41

Berkut-7

Да это не столярные изделия, это еще комплимент, это резиновые изделия , которые полетят отдыхать в Монако в очередной раз, а у нас найдутся люди которые будут искать в который раз плюсы.

22:39

SS-1525-Sergey

serjio_1704 ... 22:07 +++ Отстал от жизни, после Пельмешки можно всё и как угодно. Его лозунг - Мы гуано! На века!

22:37

goreotuma

хамло! олимпиада показывает каждый раз какие клюшкодержи у нас есть

22:36

sergey485

модераторы лучшие люди на свете

22:22

Vicdoc

Критиковать эту сборную можно и нужно, а вот хамить не надо. Человек свою же убогость показывает.

22:18

MrRONcn

дурацкий коммент.

22:14

sergey485

Про Сергея Федотова Работа Eurosport комментатор NHL ФХР Скаут национальной сборной России КХЛ Комментатор · С 2013 г. по 2015 г. · Москва Спорт FM News presenter · С 2005 г. по 2008 г. Образование Высшее образование Год выпуска: 1986 · специалист ядерно-технических установок · Чернигов Пермское ВВКИКУ РВ Пермь ПВВКИКУ РВСН Пермь Город проживания и родной город Москва Город проживания Хабаровск, Хабаровский край Родной город

22:14

NF

Как будто у хоккейной сборной везде и все путем. Очень часто такие же "столяры"...

22:13

Flamenco

Все правильно сказал!!!

22:11

serjio_1704

Деревяшки деревяшками, но член сборной России просто не имеет права публиковать такие слова.

22:07

forumwarrior

что это за клоун?

22:06