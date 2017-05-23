Санчес и Видаль - в расширенном списке сборной Чили на Кубок конфедераций-2017

Сборная Чили объявила расширенный состав на Кубок конфедераций-2017. Отметим, что в команде 12 игроков представляют местный чемпионат, а 17 человек – иностранные лиги. На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами Германии, Австралии и Камеруна.

Расширенный состав сборной выглядит следующим образом:

вратари: Клаудио Браво ("Манчестер Сити", Англия), Кристофер Тосельи ("Универсидад Католика"), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили");

защитники: Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Гари Медель ("Интер", Италия), Эухенио Мена ("Спорт Ресиф", Бразилия), Энцо Роко ("Круз Азул", Мексика), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили"), Гильермо Марипан ("Универсидад Католика");

полузащитники: Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад Католика"), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба – "Круз Азул", Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – "Сельта", Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба – "Универсидад де Чили"), Габриэль Суазо ("Коло-Коло");

нападающие: Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Николас Кастильо ("Пумас", Мексика), Мартин Родригес ("Круз Азул", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Сезар Пенарес ("Унион"), Анжело Сагал ("Хуачипато").

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили