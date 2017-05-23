Санчес и Видаль - в расширенном списке сборной Чили на Кубок конфедераций-2017

Сборная Чили объявила расширенный состав на Кубок конфедераций-2017. Отметим, что в команде 12 игроков представляют местный чемпионат, а 17 человек – иностранные лиги. На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами Германии, Австралии и Камеруна.
Расширенный состав сборной выглядит следующим образом:
вратари: Клаудио Браво ("Манчестер Сити", Англия), Кристофер Тосельи ("Универсидад Католика"), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили");
защитники: Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Гари Медель ("Интер", Италия), Эухенио Мена ("Спорт Ресиф", Бразилия), Энцо Роко ("Круз Азул", Мексика), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили"), Гильермо Марипан ("Универсидад Католика");
полузащитники: Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад Католика"), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба – "Круз Азул", Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – "Сельта", Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба – "Универсидад де Чили"), Габриэль Суазо ("Коло-Коло");
нападающие: Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Николас Кастильо ("Пумас", Мексика), Мартин Родригес ("Круз Азул", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Сезар Пенарес ("Унион"), Анжело Сагал ("Хуачипато").