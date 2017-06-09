Почему не засчитан гол чилийцев?

На 39-й минуте товарищеского матча Россия – Чили арбитр Хесус Хиль Мансано не засчитал гол Артуро Видаля, вызвав бурное недовольство со стороны чилийца. Что же помешало судье зафиксировать взятие ворот Игоря Акинфеева?
Те, кто внимательно следил за телетрансляцией, наверняка обратили внимание, что Хиль Мансано дал свисток еще до того, как мяч пересек линию ворот российской команды. Затем он указал рукой в сторону центра поля, предлагая нашим игрокам выполнить штрафной удар, и характерным жестом дал понять, что определил фол со стороны Видаля, который, по мнению рефери, толкнул в спину Романа Шишкина. (Александр БОБРОВ)
konchis
Помнится, И. Саморано завалил гол, вместе с защитником, в матче Интер- Спартак- и его засчитали. А это, что за подачка..?
21:22
Антимайдан
то, что при домашнем судействе наши смогли быть конкурентоспособными с чемпионом Ю.Америки, внушает надежду :) Класс Алексиса канешна выше, но это мы и до матча знали, у нас сейчас Черенковых-Аршавиных нет. Но ведь с долей удачи могли и выиграть!
21:05
Монте-Кристо(Мститель) .
Татуированные индейцы забили чистый гол.
20:42
novic
Похоже Мутный хорошо поработал с рефери до матча. Чистейший гол.
20:21