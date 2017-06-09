Почему не засчитан гол чилийцев?

На 39-й минуте товарищеского матча Россия – Чили арбитр Хесус Хиль Мансано не засчитал гол Артуро Видаля, вызвав бурное недовольство со стороны чилийца. Что же помешало судье зафиксировать взятие ворот Игоря Акинфеева?

Те, кто внимательно следил за телетрансляцией, наверняка обратили внимание, что Хиль Мансано дал свисток еще до того, как мяч пересек линию ворот российской команды. Затем он указал рукой в сторону центра поля, предлагая нашим игрокам выполнить штрафной удар, и характерным жестом дал понять, что определил фол со стороны Видаля, который, по мнению рефери, толкнул в спину Романа Шишкина. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча Россия – Чили