15:53 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Кафу: "В финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия"

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Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, который на прошлой неделе побывал в Санкт-Петербурге, поучаствовал в торжественных мероприятиях, давших отсчет 100 дням до старта Кубка конфедераций, выразил мнение, что поддержка болельщиков поможет России успешно выступить на летнем домашнем турнире.

- Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира, - сказал Кафу.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kingarthur

Уважаемый Кафу, это тот единственный случай, когда сборная - хозяин турнира круто облажается, т.к. слабее сборной - хозяйки турнира еще не было в истории чемпионатов мира и кубков конфедераций. И болельщики скорее будут поддерживать сборную Исландии или Уэльса, чем этих быдло-лузеров.

16:24

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