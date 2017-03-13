Кафу: "В финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия"

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, который на прошлой неделе побывал в Санкт-Петербурге, поучаствовал в торжественных мероприятиях, давших отсчет 100 дням до старта Кубка конфедераций, выразил мнение, что поддержка болельщиков поможет России успешно выступить на летнем домашнем турнире.

- Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира, - сказал Кафу.