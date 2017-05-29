Кафу и Лусиу привезли в Германию трофей Кубка конфедераций

Бывшие защитники сборной Бразилии Кафу и Лусиу привезли в Германию главный трофей Кубка конфедераций, сообщает официальный сайт ФИФА. Оба они ранее выигрывали турнир (Кафу - в 1997, Лусиу - в 2005 и 2009). Германия примет участие в Кубке конфедераций-2017, где сыграет в группе с Чили, Австралией и Камеруном.

- Германия привезет молодую и амбициозную команду, и, как обычно, будет бороться за главный приз, - цитирует официальный сайт ФИФА Лусиу. - Победа на Кубке конфедераций стала одним из лучших моментов в моей карьере. К примеру, можно вспомнить полуфинальный матч с той же Германией в Нюрнберге в 2005 году или победный гол, забитый мною в финале турнира в 2009 году в ворота США. Такое не забывается.

- Немецкая сборная располагает сейчас невероятной россыпью талантов, - добавил Кафу. - В ее рядах играют молодые футболисты, уже имеющие международный опыт и ярко зарекомендовавшие себя в бундеслиге. Для многих из них он станет первым турниром на уровне национальной сборной, и одновременно это большая ответственность, ведь они представляют страну, которая является действующим чемпионом мира.

Если к многообещающим именам немецкой сборной мы прибавим таких футболистов, как Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Чичарито, причем это далеко не полный список, то станет понятно, что болельщики вправе рассчитывать на футбол высочайшего уровня в матчах Кубка конфедераций. Очень много жду, например, от поединка Германия – Чили, потому что эти две команды неизменно делают ставку на игру в атаке.

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