Хуго Брос: "Камеруну будет тяжело выйти в плей-офф Кубка конфедераций"

Главный тренер сборной Камеруна Хуго Брос накануне Кубка конфедераций-2017 отметил, что для него важна в первую очередь дисциплина. Также он считает, что предстоящий турнир станет хорошей проверкой для его команды. Камерун сыграет в группе с Чили, Австралией и Германией.

– Я тот, кто реалистично смотрит на вещи и думает о будущем, – цитирует пресс-служба ФИФА Броса. – Например, я никогда не бываю чрезвычайно счастлив и я никогда не бываю крайне злым. Мне нравится дисциплина. Для меня это необходимая вещь. Если в коллективе из 30 человек нет дисциплины, тогда будет хаос и чего-либо достичь будет невозможно.

Кроме России, на Кубке конфедераций-2017 сыграют семь лучших команд мира, которые являются чемпионами своих континентов, поэтому Камерун сейчас на очень высоком уровне. Вот почему я думаю, что мы должны начать турнир со скромными ожиданиями и попытаться выйти в плей-офф, что будет тяжело. Мы сыграем в одной группе с чемпионом мира Германией и чемпионом Южной Америки Чили, и не стоит забывать об Австралии. Мне этот турнир позволит посмотреть, на каком уровне находится Камерун относительно мировых сборных. Это может быть очень важно для будущего. Также Кубок конфедераций-2017 важен для меня, потому что в следующем году в России мы снова столкнемся с этими командами.

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