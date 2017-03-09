Генсекретарь ФИФА: "Мы четко объявили позицию по поводу допинга. ЧМ в России не будет исключением"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что Кубок конфедераций поможет открыть миру русскую культуру. Также руководитель отметила, что ФИФА сделает открытой всю информацию о допинг-тестах перед международными турнирами в России.

– 100 дней до Кубка Конфедераций – это не только большое событие, – сказала Самура. – Это дата, которая позволяет понять, насколько города готовы принять турнир, как обстоят дела с инфраструктурой. Кроме того, все это даст возможность России заявить о себе на международной арене. В мире многие смогут открыть для себя российскую культуру.

– Как обстоят дела с правами на трансляции Кубка конфедераций в России?

– Как вы знаете, переговоры все еще идут с тремя ведущими кампаниями. Не сомневаюсь, что решение будет найдено и российские болельщики не будут лишены возможности смотреть матчи Кубка конфедераций. Кроме того, трансляции будут по всему миру.

– Ситуация с отчетом Макларена?

– ФИФА очень четко объявил свою позицию по поводу допинга. Чемпионат мира в России не будет исключением. Вся информация по тестам будет открытой. Будем делать то же самое, что и в Бразилии, когда допинг-тесты отправились в аккредитованные лаборатории. (Сергей ЦИММЕРМАН)