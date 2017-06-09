Денис Глушаков: "Видаль? Мне не впервой играть против футболистов мирового уровня"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков подчеркнул, что команда выполнила установку тренера в контрольном матче с Чили (1:1). При этом хавбек отметил, что россиянам еще есть над чем поработать перед стартом Кубка конфедераций-2017.

- Матч против Чили? У нас и у них идет подготовка к Кубку конфедераций, - сказал Глушаков. - Думаю, что сыграли нормально, выполнили установку тренера. Но есть над чем работать, есть моменты, в которых допускали ошибки. Есть время их исправить.

Насколько сложно было играть против Видаля? Он - опытный футболист мирового уровня. Но мне не впервой противодействовать таким игрокам. (Павел ГУРЕВИЧ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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