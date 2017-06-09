Денис Глушаков: "Видаль? Мне не впервой играть против футболистов мирового уровня"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков подчеркнул, что команда выполнила установку тренера в контрольном матче с Чили (1:1). При этом хавбек отметил, что россиянам еще есть над чем поработать перед стартом Кубка конфедераций-2017.
- Матч против Чили? У нас и у них идет подготовка к Кубку конфедераций, - сказал Глушаков. - Думаю, что сыграли нормально, выполнили установку тренера. Но есть над чем работать, есть моменты, в которых допускали ошибки. Есть время их исправить.
Насколько сложно было играть против Видаля? Он - опытный футболист мирового уровня. Но мне не впервой противодействовать таким игрокам. (Павел ГУРЕВИЧ)
"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили
Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Глушаков: Сборной ещё есть, над чем работать pic.twitter.com/8Tv1aXt7P3– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 9 июня 2017 г.
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Это когда это он играл против топ футболистов.? С Аеком что ли?))
23:01
Спринт
Глушаков как опорный полузащитник слаб в оборонительных действиях и постоянно теряет игровую позицию на поле. Вообще то дутая фигура, просто других игроков нет.
22:14