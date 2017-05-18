Денис Глушаков: "К Кубку конфедераций надо относиться серьезно"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "ОК на связи!" подчеркнул, что у сборной России не будет проблем с настроем на Кубок конфедераций. Соперниками россиян в группе на этом турнире станут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня). В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

– К Кубку конфедераций надо относиться серьезно, – сказал Глушаков. – Товарищеские игры мы уже отыграли. Мы играем при своих болельщиках. Он впервые проходит в России, может, больше его вообще в нашей стране не будет. Со всеми хочется сыграть, разницы нет, с кем играть.

– Кто фаворит?

– Все сборные сильные. Одни чемпионы Европы, другие – мира...

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России