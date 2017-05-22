Австралия объявила расширенный состав на Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу объявил расширенный состав на матчи Кубка конфедераций-2017, официальный сайт Федерации футбола Австралии. Ниже перечисленные 30 игроков проведут тренировочный сбор перед турниром, а окончательная заявка будет объявлена 7 июня.

Расширенный состав Австралии выглядит следующим образом:

вратари: Марк Биригитти ("Суонси", Англия), Дэнни Вукович ("Сидней"), Митчелл Лангерак ("Штутгарт", Германия), Мэтью Райан ("Генк", Бельгия);

защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Алекс Герсбах ("Русенборг", Норвегия), Райан Грант ("Сидней"), Милош Дегенек ("Иокогама Ф. Маринос", Япония), Дилан Макгоуэн ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Райан Макгоуэн ("Гуйчжоу Чжичэн", Китай), Райли Макгри ("Аделаида Юнайтед"), Бейли Райт ("Бристоль Сити", Англия), Трент Сейнсбери ("Интер", Италия), Брэд Смит ("Борнмут", Англия);

полузащитники: Мустафа Амини ("Орхус", Дания), Крейг Гудвин ("Спарта", Голландия), Джеймс Джегго ("Штурм", Австрия), Джексон Ирвин ("Бертон Альбион", Англия), Миле Йединак ("Астон Вилла", Англия), Массимо Луонго ("КПР", Англия), Марк Миллиган ("Бани Яс", ОАЭ), Аарон Муй ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троизи ("Мельбурн Виктори"), Айдин Хрустич ("Гронинген", Голландия);

нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл ("Мельбурн Сити"), Меттью Леки ("Ингольштадт", Германия), Джейми Макларен ("Дармштадт", Германия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария).

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом турнире сборная сыграет с Германией (19 июня, Сочи), Камеруном (22 июня, Санкт-Петербург) и Чили (25 июня, Москва).

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