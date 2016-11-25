Андрей Малахов: "Исинбаева сейчас держит в руках судьбу континентов и стран"

Известный телеведущий Андрей Малахов назвал волшебными шары, которые будут использовать в жеребьевке Кубка конфедераций-2017, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей "Турнира чемпионов", состоится завтра в Казани. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева.

– Все внимание будет сконцентрировано на волшебных шарах, – отметил Малахов. – Лена Исинбаева сейчас держит в руках судьбу континентов и стран. Помню, как радовалась Казань, когда город узнал, что здесь пройдет чемпионат мира. Надеемся, что самый главный шар окажется там, где надо.

Напомним, на турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, а последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.

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