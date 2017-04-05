211 745 билетов продано на Кубок конфедераций

Сегодня завершился этап продажи билетов на Кубок конфедераций-2017 "в порядке живой очереди", информирует пресс-служба организации. С первого марта любой желающий на сайте ФИФА имел возможность приобрести билеты на любой матч при условии их наличия. По итогам завершившегося этапа продаж в общей сложности реализовано 211 745 билетов.

19 апреля стартует заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций ФИФА в России. С этого дня у всех желающих появится возможность не только вновь приобрести билеты на сайте ФИФА, но и купить их непосредственно в билетных центрах, которые откроются в четырех городах-организаторах турнира - Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. Адреса и время работы билетных центров ФИФА будут сообщены дополнительно.

Билеты, приобретенные до 5 апреля, будут доставлять владельцам курьерской службой начиная с мая. Получить эти билеты в билетных центрах ФИФА будет невозможно. А билеты, приобретенные онлайн в период с 19 апреля, будет необходимо забрать в билетных центрах ФИФА.