Виллаш-Боаш не растерялся в песках

Аль-Аттия начинает и выигрывает
Если пролог легендарного ралли-рейда закончился убедительной победой пилотов Toyota Gazoo Racing, занявших первые два места, то на следующий день ситуация изменилась. Почти три сотни километров в песчаных дюнах около города Писко стали испытанием не только для пилотов и техники, но и штурманов. Второй этап ралли-рейда открывали не мотоциклисты, а автомобили, что предсказуемо добавило проблем с навигацией.
Первым на трассу ушел Toyota Hilux Нассера Аль-Аттия, победителя стартового этапа и лидера абсолютного зачета. Позиция невыгодная, но проблемы для экипажа под номером 301 начались совсем по-другому поводу. Штурман катарца Мэттью Бомель через 15 минут после старта почувствовал сильнейшее недомогание.
"Дважды нам пришлось останавливаться посреди трассы, чтобы дать Мэттью хоть небольшую передышку, – признался на финише этапа Аль-Аттия. – Надеюсь, к следующему этапу мы подойдем уже во всеоружии. Завтра будет новый день".
В итоге экипаж Аль-Аттия/Бомель уступил победителю этапа Сирилю Депре 14 минут 51 секунду, а в общем зачете переместилась на пятую строчку. Гораздо удачнее приключение в дюнах сложилось для Toyota Hilux Жиниэля де Вильерса. Южноафриканский пилот Toyota Gazoo Racing поднялся на три позиции в общем зачете и теперь идет третьим.
В классе Production по-прежнему нет равных экипажам команды Toyota Auto Body. Кристиан Лавиэль выиграл второй этап кряду и уверенно возглавляет зачет T2, Toyota Land Cruiser 200 Акиро Миуры на втором месте.
Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить
Продолжает борьбу на дебютном для себя "Дакаре" и знаменитый футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш. После сложного по навигации дня Toyota Hilux бывшего наставника “Челси” и “Зенита” держится 45-м.
Результат достойный, если учесть что уже после первых двух этапов из 103 допущенных к старту экипажей борьбу продолжают лишь 88! Похоже, на наших глазах разворачивается самый сложный "Дакар" последних лет.
Дакар-2018. 2-й этап Писко – Писко. 278 км (из них спецучастки 267 км)
Общий зачет
1. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:21.18
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 0.27
3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фот Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 5.44
4. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 6.09
5. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 12.15
6. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 12.50
7. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 12.50
8. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.12
9. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 17.43
10. Нани Рома/Алекс Браво (Испания) Mini JCW Buggy T1 – 20.48…
28. Кристиан Лавиэль/Жан-Пьер Гарсен (Франция) F Toyota Land Cruiser 200 T2 – 1:39.25…
45. Андре Виллаш-Боаш/Рубен Фария (Португалия) Toyota Hilux T1 – 3:56.34
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Грузовики: 1. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») — 3:50.07 2. А. Лопраиш / Л. Янда / Ф. Марко Алкайна (Instaforex Loprais Team / Tatra) +5.38 3. Ф. Вильягра / Р. А. Торласки / А. А. Якопини (YPF Infinia Diesel Team De Rooy / Iveco) +9.33 4. М. Коломы / Е. Стросс / Р. Пльны (Tatra Buggyra Racing) +13.07 5. Т. ван Генугтен / Б. дер Киндерен / П. Виллемсен (Petronas Team De Rooy Iveco) +20.50 6. М. ван ден Бринк / В. Розегар / Д. Козловски (Mammoet Rallysport / Renault) +27.40 7. А. Вишневский / М. Новиков / А. Неверович («МАЗ-СПОРТавто») +28.42 8. С. Вязович / П. Гаранин / А. Жигулин («МАЗ-СПОРТавто») +29.02 9. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Мустафин («КАМАЗ-мастер») +41.01 10. М. Мацик / Ф. Томашек / М. Мрква (Big Shock Racing / «ЛиАЗ») +48.41.
20:51 8 января
SachkovA1982
А грузовики?
20:17 8 января
mikeV
КВБ, zyp - только 2-й этап марафона, о чём вы? Дождитесь хотя бы половины (если Боаш к тому времени не сойдёт)...
20:01 8 января
zyp
>>Бестолочь - везде бестолочь. Лидер прошёл два этапа за 3 часа, а этот "шумахер" за 7 часов. Надо сказать знатоку автоспорта КВБ, что например профессиональные автогонщики братья Коронель, отмеченные в классификации как "Dakar Legend", занимают после двух этапов 62-е место с отставанием от лидера 9 часов 22 минуты. Вот и кто тут бестолочь, если не автор поста?
19:26 8 января
hant64
КВБ Лидер прошёл два этапа за 3 часа, а этот "шумахер" за 7 часов.__________________ Если быть объективным, больше половины участников оказались ещё хуже - 15 вообще сошли, а 43 он всё же опережает. Но если рулить он всё же может, то тренировать - нет.
18:46 8 января
КВБ
hant64 Похоже, пилотировать АВБ удаётся лучше, чем тренировать. Может, это повод задуматься, тем ли он делом занимался последние лет 8? 17:05-------------------------------Бестолочь - везде бестолочь. Лидер прошёл два этапа за 3 часа, а этот "шумахер" за 7 часов.
18:01 8 января
hant64
Похоже, пилотировать АВБ удаётся лучше, чем тренировать. Может, это повод задуматься, тем ли он делом занимался последние лет 8?
17:05 8 января