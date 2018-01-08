Виллаш-Боаш не растерялся в песках

Второй этап "Дакара-2018" подтвердил надежды болельщиков – это будет славная битва

Аль-Аттия начинает и выигрывает

Если пролог легендарного ралли-рейда закончился убедительной победой пилотов Toyota Gazoo Racing, занявших первые два места, то на следующий день ситуация изменилась. Почти три сотни километров в песчаных дюнах около города Писко стали испытанием не только для пилотов и техники, но и штурманов. Второй этап ралли-рейда открывали не мотоциклисты, а автомобили, что предсказуемо добавило проблем с навигацией.

Toyota Hilux Нассера Аль-Аттия.

Первым на трассу ушел Toyota Hilux Нассера Аль-Аттия, победителя стартового этапа и лидера абсолютного зачета. Позиция невыгодная, но проблемы для экипажа под номером 301 начались совсем по-другому поводу. Штурман катарца Мэттью Бомель через 15 минут после старта почувствовал сильнейшее недомогание.

"Дважды нам пришлось останавливаться посреди трассы, чтобы дать Мэттью хоть небольшую передышку, – признался на финише этапа Аль-Аттия. – Надеюсь, к следующему этапу мы подойдем уже во всеоружии. Завтра будет новый день".

Toyota Hilux Жиниэля де Вильереса.

В итоге экипаж Аль-Аттия/Бомель уступил победителю этапа Сирилю Депре 14 минут 51 секунду, а в общем зачете переместилась на пятую строчку. Гораздо удачнее приключение в дюнах сложилось для Toyota Hilux Жиниэля де Вильерса. Южноафриканский пилот Toyota Gazoo Racing поднялся на три позиции в общем зачете и теперь идет третьим.

Кристиан Лавиэль выиграл второй этап кряду и уверенно возглавляет зачет T2, Toyota Land Cruiser 200 Акиро Миуры на втором месте.

В классе Production по-прежнему нет равных экипажам команды Toyota Auto Body. Кристиан Лавиэль выиграл второй этап кряду и уверенно возглавляет зачет T2, Toyota Land Cruiser 200 Акиро Миуры на втором месте.

Toyota Hilux Андре Виллаш-Боаша.

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Продолжает борьбу на дебютном для себя "Дакаре" и знаменитый футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш. После сложного по навигации дня Toyota Hilux бывшего наставника “Челси” и “Зенита” держится 45-м.

Результат достойный, если учесть что уже после первых двух этапов из 103 допущенных к старту экипажей борьбу продолжают лишь 88! Похоже, на наших глазах разворачивается самый сложный "Дакар" последних лет.

Андре Виллаш-Боаш и Нассер Аль-Аттия.

Дакар-2018. 2-й этап Писко – Писко. 278 км (из них спецучастки 267 км)

Общий зачет

1. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:21.18

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 0.27

3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фот Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 5.44

4. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 6.09

5. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 12.15

6. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 12.50

7. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 12.50

8. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.12

9. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 17.43

10. Нани Рома/Алекс Браво (Испания) Mini JCW Buggy T1 – 20.48…

28. Кристиан Лавиэль/Жан-Пьер Гарсен (Франция) F Toyota Land Cruiser 200 T2 – 1:39.25…

45. Андре Виллаш-Боаш/Рубен Фария (Португалия) Toyota Hilux T1 – 3:56.34