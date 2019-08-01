Зуканович сменил "Дженоа" на клуб из Саудовской Аравии

Защитник Эрвин Зуканович покинул "Дженоа" и перешел в "Аль-Ахли". Об этом сообщает официальный сайт клуба из Саудовской Аравии.

32-летний босниец подписал двухлетний контракт. В прошлом сезоне он провел 27 матчей за "Дженоа" во всех турнирах.

OFFICIAL: Bosnian defender Ervin Zukanović (32 years) completed his move from Genoa and signed a 2-year contract with Al-Ahli



Welcome, Ervin 💚#AHLIFC



pic.twitter.com/QwV130lhAo — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 1, 2019

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