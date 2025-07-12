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12 июля 2025, 08:09

«Бернли» подписал Брууна Ларсена из «Штутгарта»

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Штутгарта» Якоб Бруун Ларсен подписал контракт с «Бернли», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним датчанином рассчитано до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Бруун Ларсен провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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ФК Бернли
ФК Штутгарт
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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