«Бернли» подписал Брууна Ларсена из «Штутгарта»

Вингер «Штутгарта» Якоб Бруун Ларсен подписал контракт с «Бернли», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним датчанином рассчитано до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Бруун Ларсен провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.