Эланга перешел из «Ноттингема» в «Ньюкасл» за 63,8 миллиона евро
Нападающий «Ноттингема» Энтони Эланга стал игроком «Ньюкасла», сообщает пресс-служба черно-белых.
Отмечается, что с 23-летним футболистом подписан долгосрочный контракт.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ньюкасл» заплатил «Ноттингему» 63,8 миллиона евро за переход форварда.
Эланга перешел в «Ноттингем» в 2023 году из «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2024/25 он провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 12 результативными передачами.
