11 июля 2025, 22:59

Эланга перешел из «Ноттингема» в «Ньюкасл» за 63,8 миллиона евро

Алина Савинова
Энтони Эланга.
Фото ФК «Ньюкасл»

Нападающий «Ноттингема» Энтони Эланга стал игроком «Ньюкасла», сообщает пресс-служба черно-белых.

Отмечается, что с 23-летним футболистом подписан долгосрочный контракт.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ньюкасл» заплатил «Ноттингему» 63,8 миллиона евро за переход форварда.

Эланга перешел в «Ноттингем» в 2023 году из «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2024/25 он провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 12 результативными передачами.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Player124

    Деньги-то хорошие, но кто играть-то будет в Ноттингеме?

    12.07.2025

  • Талышчик Талышофф

    Он не стоит таких денег. Англичане умеют удивлять несуразными цифрами за посредственных игроков.

    12.07.2025

  • Бананоид

    42матча-6 голов, прям мега форвард...

    12.07.2025

