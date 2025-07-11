Эланга перешел из «Ноттингема» в «Ньюкасл» за 63,8 миллиона евро

Нападающий «Ноттингема» Энтони Эланга стал игроком «Ньюкасла», сообщает пресс-служба черно-белых.

Отмечается, что с 23-летним футболистом подписан долгосрочный контракт.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ньюкасл» заплатил «Ноттингему» 63,8 миллиона евро за переход форварда.

Эланга перешел в «Ноттингем» в 2023 году из «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2024/25 он провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 12 результативными передачами.