Источник: «Краснодар» подпишет контракт с Аугусто из «Нанта»

Полузащитник «Нанта» Дуглас Аугусто в ближайшее время перейдет в «Краснодар», сообщает L'Еquipe.

Как отмечает источник, «быки» приобретут 28-летнего игрока за 6,5 миллиона евро. Контракт будет подписан на три года.

Футболист выступает за «Нант» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 Аугусто сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав три результативные передачи. Соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Краснодар» стал чемпионом России-2024/25. Южане на одно очко опередили «Зенит».