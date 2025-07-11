«Ростов» приобрел 19-летнего нигерийского форварда Аджасу
Нигерийский нападающий Ибрагим Мафус Аджаса перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба желто-синих.
Ранее 19-летний футболист выступал за египетский клуб «Модерн Спорт».
«Приветствуем Ибрагима в «Ростове» и желаем хорошей игры», — говорится в сообщении ростовчан.
В сезоне-2024/25 «Ростов» набрал 39 очков за 30 туров и занял восьмое место в чемпионате России.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/26910
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|1
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|
8
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|
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|0
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|3
|
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|0
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|2
|
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|
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|
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|0
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|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
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|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
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|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
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|9.08
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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