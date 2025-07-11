«Ростов» приобрел 19-летнего нигерийского форварда Аджасу

Нигерийский нападающий Ибрагим Мафус Аджаса перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба желто-синих.

Ранее 19-летний футболист выступал за египетский клуб «Модерн Спорт».

«Приветствуем Ибрагима в «Ростове» и желаем хорошей игры», — говорится в сообщении ростовчан.

В сезоне-2024/25 «Ростов» набрал 39 очков за 30 туров и занял восьмое место в чемпионате России.