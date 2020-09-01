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«Арсенал» подписал Габриэла

1 сентября 2020, 18:21
Габриэл. Фото instagram.com
Габриэл. Фото instagram.com

Защитник «Лилля» Габриэл стал игроком «Арсенала», сообщает официальный сайт лондонцев.

22-летний бразилец обошелся ««канонирам» в 26 миллионов евро. Еще четыре миллиона «доги» могут получить в качестве бонусов за успешное выступление игрока в Лондоне. В новом клубе Габриэл будет играть под шестым номером. Срок сделки не сообщается, известно лишь, что это долгосрочный контакт.

В минувшем сезоне Габриэл провел 34 матчей в футболке «Лилля», отличившись одним голом.

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