«Арсенал» подписал Габриэла

Защитник «Лилля» Габриэл стал игроком «Арсенала», сообщает официальный сайт лондонцев.

22-летний бразилец обошелся ««канонирам» в 26 миллионов евро. Еще четыре миллиона «доги» могут получить в качестве бонусов за успешное выступление игрока в Лондоне. В новом клубе Габриэл будет играть под шестым номером. Срок сделки не сообщается, известно лишь, что это долгосрочный контакт.

В минувшем сезоне Габриэл провел 34 матчей в футболке «Лилля», отличившись одним голом.

?? Welcome to The Arsenal, @biel_m04! ? pic.twitter.com/xT1idCej8r