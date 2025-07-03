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3 июля 2025, 21:29

«Боруссия» подтвердила переход Гиттенса в «Челси»

Алина Савинова
Джейми Гиттенс.
Фото Global Look Press

«Боруссия» и «Челси» согласовали трансфер полузащитника Джейми Гиттенса в лондонскую команду, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Отмечается, что стороны договорились о сделке в четверг, 3 июля, во Форт-Лодердейле. Осталось урегулировать детали контракта.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за 20-летнего англичанина 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Контракт с игроком будет рассчитан до 2032 года с возможностью продления еще на сезон.

Гиттенс выступает за основную команду «Боруссии» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 49 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Джейми Гиттенс.Один из лучших дриблеров Европы в шаге от трансфера в «Челси». Гиттенс переоценен или скоро станет суперзвездой?

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Джейми Гиттенс
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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