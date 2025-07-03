«Боруссия» подтвердила переход Гиттенса в «Челси»

«Боруссия» и «Челси» согласовали трансфер полузащитника Джейми Гиттенса в лондонскую команду, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Отмечается, что стороны договорились о сделке в четверг, 3 июля, во Форт-Лодердейле. Осталось урегулировать детали контракта.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за 20-летнего англичанина 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Контракт с игроком будет рассчитан до 2032 года с возможностью продления еще на сезон.

Гиттенс выступает за основную команду «Боруссии» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 49 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.