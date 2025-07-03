«Боруссия» подтвердила переход Гиттенса в «Челси»
«Боруссия» и «Челси» согласовали трансфер полузащитника Джейми Гиттенса в лондонскую команду, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.
Отмечается, что стороны договорились о сделке в четверг, 3 июля, во Форт-Лодердейле. Осталось урегулировать детали контракта.
Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за 20-летнего англичанина 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Контракт с игроком будет рассчитан до 2032 года с возможностью продления еще на сезон.
Гиттенс выступает за основную команду «Боруссии» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 49 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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9
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10
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11
|Унион Б
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|0
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|0
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12
|Боруссия М
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|0-0
|0
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13
|Гамбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
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|0
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18
|Падерборн
|0
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34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
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|- : -
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