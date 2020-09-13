«Валенсия» одержала волевую победу в дерби на старте сезона, Черышев отдал победный голевой пас

«Валенсия» победила «Леванте» в матче 1-го тура чемпионата Испании — 4:2. «Леванте» открыл счет уже на первой минуте. После того, как «летучие мыши» сравняли счет, «лягушки» снова вышли вперед. К концу первого тайма «Валенсия» во второй раз забила ответный мяч.

На 71-й минуте в составе «Валенсии» появился Денис Черышев. Через четыре минуты он отдал голевой пас на Мануэль Вальехо. Мяч стал решающим в матче.

Manu Vallejo is the future of Spain iam telling you. 23 years old pic.twitter.com/oh4If9VZNW — ? (@Gab_ATM) September 13, 2020

В конце игры Вальехо сделал дубль, установив окончательный счет встречи.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Валенсия» — «Леванте» — 4:2 (2:2)

Голы: Моралес, 1 (0:1). Габриэл Паулиста, 12 (1:1). Моралес, 36 (1:2). М.Гомес, 39 (2:2). Вальехо, 75 (3:2). Вальехо, 90+4 (4:2).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала (Диакаби, 17), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Кондогбья, Ли Кан Ин (Черышев, 71), Эскердо (Рачич, 72), Муса (Собрино, 88), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 71), М.Гомес.

«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Коке, 85), Клерк, Пьер, Мирамон, Кампанья, Радойя (Постиго, 85), Барди (Вукчевич, 76), Мелеро (Де Фрутос, 76), Моралес, Леон (Д.Гомес, 60).

Предупреждения: Радойя, 52. Пьер, 63. Рачич, 89. Кампанья, 90+5.

Судья: Санчес Мартинес.

13 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».