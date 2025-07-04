Берналь — о травме: «Это морально уничтожило меня»
Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь рассказал о том, как восстанавливался после травмы и сможет ли участвовать в тренировках в общей группе.
«В принципе, я могу начать тренироваться в начале предсезонной подготовки с остальными моими товарищами по команде. Но я не знаю, когда смогу играть. Есть страх, что я не смогу вернуться на тот же уровень, что и раньше, но я хочу сделать это с уверенностью», — цитирует 18-летнего испанца Deleito.
По словам Берналя, с восстановлением было трудно справиться психологически, особенно учитывая победу «Барселоны» в ла лиге в сезоне-2024/25.
«Когда я получил травму, я уже знал, что-то случилось. Я попытался перехватить мяч на фланге, получил удар сзади и услышал треск. Я сломался, целый год не играя. Это морально уничтожило меня. С ума сойти, как тяжело психологически в эти месяцы. Ты пропускаешь весь год и хочешь делать то, что у тебя не получается. Я бы хотел быть причастным к успехам команды, но особенно на поле «Эспаньола» в тот день, когда мы выиграли ла лигу», — добавил футболист.
В сезоне-2024/25 Берналь вышел в стартовом составе в первых трех турах ла лиги. В компенсированное время матча с «Райо Вальекано» (2:1) полузащитник получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение наружного мениска. После операции Берналь выбыл до конца сезона.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
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11
|Эспаньол
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0-0
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15
|Эльче
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|0-0
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16
|Леванте
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|0-0
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17
|Осасуна
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|0-0
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18
|Расинг
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|0-0
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -