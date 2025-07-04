Берналь — о травме: «Это морально уничтожило меня»

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь рассказал о том, как восстанавливался после травмы и сможет ли участвовать в тренировках в общей группе.

«В принципе, я могу начать тренироваться в начале предсезонной подготовки с остальными моими товарищами по команде. Но я не знаю, когда смогу играть. Есть страх, что я не смогу вернуться на тот же уровень, что и раньше, но я хочу сделать это с уверенностью», — цитирует 18-летнего испанца Deleito.

По словам Берналя, с восстановлением было трудно справиться психологически, особенно учитывая победу «Барселоны» в ла лиге в сезоне-2024/25.

«Когда я получил травму, я уже знал, что-то случилось. Я попытался перехватить мяч на фланге, получил удар сзади и услышал треск. Я сломался, целый год не играя. Это морально уничтожило меня. С ума сойти, как тяжело психологически в эти месяцы. Ты пропускаешь весь год и хочешь делать то, что у тебя не получается. Я бы хотел быть причастным к успехам команды, но особенно на поле «Эспаньола» в тот день, когда мы выиграли ла лигу», — добавил футболист.

В сезоне-2024/25 Берналь вышел в стартовом составе в первых трех турах ла лиги. В компенсированное время матча с «Райо Вальекано» (2:1) полузащитник получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение наружного мениска. После операции Берналь выбыл до конца сезона.