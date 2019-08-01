Дибала прибыл на тренировочную базу "Ювентуса" для разговора с Сарри

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прилетел на тренировочную базу клуба для разговора с главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает Sky Sports в Twitter.
25-летний аргентинец хочет обсудить с наставником свое будущее в Турине. Ранее сообщалось, что форвард продолжит карьеру в Англии. Он мог стать частью сделки по переходу в "Ювентус" нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
В прошлом сезоне Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.
Paulo Dybala has arrived at the Juventus training ground ahead of talks with head coach Maurizio Sarri over his future.— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 1, 2019