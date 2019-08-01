Дибала прибыл на тренировочную базу "Ювентуса" для разговора с Сарри

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прилетел на тренировочную базу клуба для разговора с главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает Sky Sports в Twitter.

25-летний аргентинец хочет обсудить с наставником свое будущее в Турине. Ранее сообщалось, что форвард продолжит карьеру в Англии. Он мог стать частью сделки по переходу в "Ювентус" нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.