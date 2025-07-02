Семья Берлускони продала «Монцу» американскому фонду

Холдинговая компания семьи Сильвио Берлускони Fininvest продала «Монцу» американскому фонду Beckett Layne Ventures.

«Сделка предусматривает первоначальную передачу 80% акций к лету этого года, а оставшиеся 20% должны быть переданы к июню 2026 года», — говорится в пресс-релизе.

По данным Gazzetta dello Sport, сумма сделки составит около 30 миллионов евро.

«Монца» по итогам сезона-2024/25 заняла последнее место в таблице серии А и вылетела в серию B.

Берлускони также владел «Миланом» с 1986 по 2017 год.