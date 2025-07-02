Футбол
2 июля, 06:15

Семья Берлускони продала «Монцу» американскому фонду

Павел Лопатко

Холдинговая компания семьи Сильвио Берлускони Fininvest продала «Монцу» американскому фонду Beckett Layne Ventures.

«Сделка предусматривает первоначальную передачу 80% акций к лету этого года, а оставшиеся 20% должны быть переданы к июню 2026 года», — говорится в пресс-релизе.

По данным Gazzetta dello Sport, сумма сделки составит около 30 миллионов евро.

«Монца» по итогам сезона-2024/25 заняла последнее место в таблице серии А и вылетела в серию B.

Берлускони также владел «Миланом» с 1986 по 2017 год.

ФК Монца
Сильвио Берлускони
  • Spacewalker

    Семья Берлускони наигралась с футболом после смерти отца-основателя? Жалко, всё же покойный Сильвио в своё время очень хорошо продвинул Милан, а вместе с ним итальянский футбол на международном уровне.

    02.07.2025

    • Квальярелла: «Наконец-то «Рома» назначила во главе команды людей, которые действительно разбираются в футболе»

    «Милан» предложил за Яшари из «Брюгге» 35 миллионов евро
