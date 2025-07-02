Семья Берлускони продала «Монцу» американскому фонду
Холдинговая компания семьи Сильвио Берлускони Fininvest продала «Монцу» американскому фонду Beckett Layne Ventures.
«Сделка предусматривает первоначальную передачу 80% акций к лету этого года, а оставшиеся 20% должны быть переданы к июню 2026 года», — говорится в пресс-релизе.
По данным Gazzetta dello Sport, сумма сделки составит около 30 миллионов евро.
«Монца» по итогам сезона-2024/25 заняла последнее место в таблице серии А и вылетела в серию B.
Берлускони также владел «Миланом» с 1986 по 2017 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7-2
|15
|
3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-5
|12
|
5
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|16:00
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|18.10
|16:00
|
Пиза – Верона
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|18.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|19.10
|13:30
|
Комо – Ювентус
|- : -
|19.10
|16:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Парма
|- : -
|19.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|19.10
|21:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|20.10
|21:45
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
