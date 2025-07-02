«Ювентус» бесплатно подпишет экс-форварда «Лилля» Дэвида

Бывший нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид станет игроком «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний канадец в ночь на 2 июля договорился о переходе в туринский клуб. Он перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента — в конце июня завершился контракт нападающего с «Лиллем».

Дэвид выступал за французский клуб с 2020 года. Он провел 232 матча, забил 109 голов и сделал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 миллионов евро.