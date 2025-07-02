В «Зените» считают, что две судейские ошибки повлияли на исход гонки в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что судейские ошибки в матчах петербургского клуба против «Спартака» и «Локомотива» оказали влияние на чемпионскую гонку в минувшем сезоне РПЛ.

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче «Спартак» — «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» — «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с ВАР», — сказал Медведев РИА «Новости».

16 марта «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 21-го тура РПЛ, а 5 апреля сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ. Обе встречи прошли в Москве. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза одобрила решения арбитров, которые председатель правления «Зенита» посчитал ошибочными.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ с 66 очками, отстав от чемпиона — «Краснодара» на 1 очко. Последний раз команда не становилась победителем чемпионата в сезоне-2017/18, после чего шесть сезонов подряд занимала первое место в премьер-лиге.