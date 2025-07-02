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Судейство

В «Зените» считают, что две судейские ошибки повлияли на исход гонки в РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент
Судья Артем Чистяков показывает желтую карточку нападающему «Зенита» Педро (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что судейские ошибки в матчах петербургского клуба против «Спартака» и «Локомотива» оказали влияние на чемпионскую гонку в минувшем сезоне РПЛ.

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче «Спартак» — «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» — «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с ВАР», — сказал Медведев РИА «Новости».

16 марта «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 21-го тура РПЛ, а 5 апреля сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ. Обе встречи прошли в Москве. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза одобрила решения арбитров, которые председатель правления «Зенита» посчитал ошибочными.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ с 66 очками, отстав от чемпиона — «Краснодара» на 1 очко. Последний раз команда не становилась победителем чемпионата в сезоне-2017/18, после чего шесть сезонов подряд занимала первое место в премьер-лиге.

Сергей Карасев, Милорад Мажич и&nbsp;Кирилл Левников.Ошибок стало больше на треть. Итоги судейства в сезоне-2024/25

Источник: РИА Новости
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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