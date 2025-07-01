Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

1 июля, 05:14

Квальярелла: «Наконец-то «Рома» назначила во главе команды людей, которые действительно разбираются в футболе»

Павел Лопатко

Завершивший карьеру Фабио Квальярелла прокомментировал смену руководства в «Роме» и приход главного тренера Джана Пьеро Гасперини.

«Наконец-то «Рома» назначила во главе команды людей, которые действительно разбираются в футболе, а не любителей, притворяющихся, что знают игру. Я уверен, что эта новая структура обеспечит отличные результаты.

С приходом Гасперини культура работы меняется — не то чтобы они не работали раньше, но если бы я был игроком сегодня, я бы хотел, чтобы он тренировал меня. Он дает тебе так много. Если ты молод, он помогает тебе проявить себя. Он действительно выявляет лучших игроков. Учитывая стиль Гасперини, полузащита будет иметь решающее значение», — цитирует Квальяреллу Sky Sport Italia.

В июне спортивным директором «Ромы» стал Фредерик Массара, Клаудио Раньери получил должность советника правления.

В сезоне-2024/25 «Рома» заняла пятое место в серии А.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фабио Квальярелла
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
Клаудио Раньери
Читайте также
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    тренер и советник разная работа.

    01.07.2025

  • Николай Давыдов

    Не дают дедушке спокойно пенсии. Опять должность.

    01.07.2025

    • Болельщики «Ромы» купили рекордное количество абонементов

    Семья Берлускони продала «Монцу» американскому фонду
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
    2
    		 Рома 6 5 0 1 7-2 15
    3
    		 Милан 6 4 1 1 9-3 13
    4
    		 Ювентус 6 3 3 0 9-5 12
    5
    		 Интер 6 4 0 2 17-8 12
    6
    		 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
    7
    		 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
    8
    		 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
    9
    		 Комо 6 2 3 1 7-5 9
    10
    		 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
    11
    		 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
    12
    		 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
    13
    		 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
    14
    		 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
    15
    		 Парма 6 1 2 3 3-7 5
    16
    		 Торино 6 1 2 3 5-13 5
    17
    		 Фиорентина 6 0 3 3 4-8 3
    18
    		 Верона 6 0 3 3 2-9 3
    19
    		 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
    20
    		 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 0 : 1
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 3 : 3
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 0 : 1
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 4 : 1
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 1 : 1
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 1 : 1
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 4 : 0
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 1 : 2
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 2 : 1
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 0 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Риккардо Орсолини

    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 4
    Маттео Канчельери

    Маттео Канчельери

    Лацио

    		 3
    П
    Анж-Йоан Бонни

    Анж-Йоан Бонни

    Интер

    		 3
    Федерико Димарко

    Федерико Димарко

    Интер

    		 3
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 5 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости