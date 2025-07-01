Квальярелла: «Наконец-то «Рома» назначила во главе команды людей, которые действительно разбираются в футболе»

Завершивший карьеру Фабио Квальярелла прокомментировал смену руководства в «Роме» и приход главного тренера Джана Пьеро Гасперини.

«Наконец-то «Рома» назначила во главе команды людей, которые действительно разбираются в футболе, а не любителей, притворяющихся, что знают игру. Я уверен, что эта новая структура обеспечит отличные результаты.

С приходом Гасперини культура работы меняется — не то чтобы они не работали раньше, но если бы я был игроком сегодня, я бы хотел, чтобы он тренировал меня. Он дает тебе так много. Если ты молод, он помогает тебе проявить себя. Он действительно выявляет лучших игроков. Учитывая стиль Гасперини, полузащита будет иметь решающее значение», — цитирует Квальяреллу Sky Sport Italia.

В июне спортивным директором «Ромы» стал Фредерик Массара, Клаудио Раньери получил должность советника правления.

В сезоне-2024/25 «Рома» заняла пятое место в серии А.