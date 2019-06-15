"Бавария" в первом круге Кубка Германии сыграет с "Энерги", "Боруссия" – с "Юрдингеном"

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20.

Действующий победитель турнира "Бавария" сыграет с "Энерги"​.

Дортмундская "Боруссия" встретится с "Юрдингеном", за который выступает бывший полузащитник "черно-желтых" Кевин Гросскройц.

Бронзовый призер бундеслиги "Лейпциг" на старте турнира сразится с "Оснабрюком", "Байер" – с "Алеманией".

Матчи первого раунда состоятся 9-12 августа. Финал Кубка Германии состоится 23 мая на Олимпийском стадионе в Берлине.