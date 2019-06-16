05:27 16 июня | Футбол — Кубок Америки

Лионель Скалони: "Мы превосходили Колумбию, они забили на контратаке"

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони - о матче с Колумбией (0:2) на Кубке Америки.

 

- Мы хорошо сыграли в первые 20 минут, затем до конца первого тайма мы быстро теряли мяч, - цитирует тренера в своем Твиттере журналист Reuters Ричард Мартин. - Во втором тайме мы это исправили. Мы превосходили Колумбию. Мы показывали сою лучшую игру, а они забили на контратаке. Думаю, что состояние поля было плачевным. Это только первая игра. Представьте, что здесь будет после трех матчей.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Аргентина - Колумбия

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/copa-america/

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