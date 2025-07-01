Зверев проиграл 72-й ракетке мира Риндеркнеху в первом круге Уимблдона

3-я ракетка мира Александр Зверев не смог обыграть француза Артура Риндеркнеха в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Риндеркнеха. Продолжительность игры составила 4 часа 44 минуты.

Зверев 31 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 9. На счету Риндеркнеха 25 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В прошлом году Зверев дошел до четвертого круга Уимблдона.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 29-летний Риндеркнех сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4