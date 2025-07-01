Теннис
1 июля, 20:51

Зверев проиграл 72-й ракетке мира Риндеркнеху в первом круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Reuters

3-я ракетка мира Александр Зверев не смог обыграть француза Артура Риндеркнеха в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Риндеркнеха. Продолжительность игры составила 4 часа 44 минуты.

Зверев 31 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 9. На счету Риндеркнеха 25 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В прошлом году Зверев дошел до четвертого круга Уимблдона.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 29-летний Риндеркнех сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • nikola mozaev

    Французские теннисисты сюрприз за сюрпризом преподносят на этом Уимблдоне.

    02.07.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    Может, в нижней сетке лузеров с Медведевым встретится и в финал кто-то из них выйдет?:nerd:

    02.07.2025

  • Новоуепинни

    если б еще дурачком не был, а жестко ориентированным на титулы и бабки - вообще бы много чего выиграл

    01.07.2025

  • Новоуепинни

    по степени отвратности: два первых места - медвед и рубл. третий - этот. странно, больше никто

    01.07.2025

  • rusfеd 2.0

    Ха, вот Монфис - мужик. еще после завершения карьеры Зверевым и Медведевым так же волшебно играть будет, как щас

    01.07.2025

  • Dexterous

    31 эйс, 5 часов и все зазря! Сударь знает толк в извращениях!

    01.07.2025

  • rusfеd 2.0

    главное для Карена сейчас - не смотреть на сетку

    01.07.2025

  • Михаил Т

    Парни из 3-6 десЯтков жгут.

    01.07.2025

  • kolos249

    Да и хрен с ним, с этим фрицем!

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Что мне теперь рифму ломать?

    01.07.2025

  • Leonsio_

    их всех Ципа покусал

    01.07.2025

  • fonkom

    Так Циципас уже вылетел.

    01.07.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Поколение лузеров ( Ципа, Саша и Данилка) синхронно ушло в сад.

    01.07.2025

  • Кот-матрос

    Ой...

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Этот Бонци (60-какой-то там) взял два тая (без вариантов) и четвертый сет вчистую. Даньку было не узнать. Видать, не видать ему победы на ТБШ.

    01.07.2025

  • Кот-матрос

    Дима я правда огорчён

    01.07.2025

  • Кот-матрос

    Как это я правда не курсе

    01.07.2025

  • shurikfromkaragay

    Лошара побольше Медведева!

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Как, как... Каком кверху. Стабильности нет - закончилось творчество, пришло поражение. Пятый сет - в одну калитку. Странно это. Матча не видел.

    01.07.2025

  • Verdugo

    Думал, Медведева уже никто не переплюнет, а нет, Саша смог

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А где ты был? Проиграл без шансов на победу (если коротко).

    01.07.2025

  • oykc

    То ли дело Алькарас играет со всеми пятисетовые матчи, неважно какая ракетка.. и как-то до финала доходит. =)

    01.07.2025

  • hant64

    Сейчас некоторые "провидцы" скажут - ожидаемо:grin: Ну, если Медведев с Бубликом - ожидаемо, то почему бы и Звереву не стать таким же "ожидаемым"?

    01.07.2025

  • oykc

    Артур на классе обыграл немца.. Надо Звереву срочно подтянуть класс игры..

    01.07.2025

  • Кот-матрос

    А что там с Даней, я не курсе

    01.07.2025

  • Кот-матрос

    Дима, а как твой Бублик хвалёный?

    01.07.2025

  • Кот-матрос

    Вот это бомба! Сашка, русская душа, умеешь сливать...

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Почти пять часов на корте и - такой исход. Саня не стал подводить Даню и составил ему компанью. А Степан не подведет - будет просто апперкот.

    01.07.2025

    Вероника Кудерметова прошла во второй круг Уимблдона

