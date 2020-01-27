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У гениев мысли сходятся? Фигу и Роналду написали о смерти Брайанта одни и те же слова

27 января 2020, 20:30
Луиш Фигу и Криштиану Роналду на ЧМ-2006. Фото Reuters
Луиш Фигу и Криштиану Роналду на ЧМ-2006. Фото Reuters

Бывший и нынешний капитаны сборной Португалии по футболу Луиш Фигу и Криштиану Роналду выразили соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Примечательно, что оба футболиста написали твиты, совпадающие слово в слово.

На это обратил внимание знаменитый карикатурист Омар Момани, который предположил, что аккаунты португальцев ведет один и тот же человек.

Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января в возрасте 41 года.

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