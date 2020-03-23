Как юный вратарь тренируется в условиях изоляции. Гениальное решение

Журналистка Сара-Джейн Тобин выложила видео, как ее сын-вратарь проводит тренировки в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса. Мальчик наносит удары по собственным воротам с помощью рикошетов от стены.

«Когда ты вратарь и единственный ребенок в самоизоляции. И стараешься продолжать тренировки. Он придумал это сам! Я впечатлена», — написала журналистка в Twitter.

When you're a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... ??came up with this himself! I'm so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1 — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 23, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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