Промес включен в команду недели PES 2019

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 вышла символическая сборная лучших игроков недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число игроков, получивших специальные карточки в игре, вошел экс-полузащитник "Спартака" Квинси Промес. 27-летний голландец помог "Севилье" забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (5:0), за что получил рейтинг 89 OVR (Обычный рейтинг Промеса в PES 2019 - 83 OVR. - Прим. "СЭ").
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
This week's Featured Players of the Week are... pic.twitter.com/uouiNTt4w6– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 31 января 2019 г.
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