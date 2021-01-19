«Торонто» одержал третью победу кряду, победив «Даллас»
19 января 2021, 06:22
«Торонто» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (116:93)ю «Рэпторз» одержали третью победу кряду. «Маверикс» потерпели третье поражение подряд.
«Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции. «Торонто» идет 11-м в Восточной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Даллас» — 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)
Т: Лаури (23), Буше (21 + 10 подборов), Сиакам (19).
Д: Порзингис (23), Берк (17), Дончич (15).
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