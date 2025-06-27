Овечкин, Кучеров и Махачев стали номинантами премии ESPY Awards-2025
Российские спортсмены включены в число номинантов премии ESPY Awards-2025.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать обладателем приза за «Лучший рекорд». В сезоне-2024/25 39-летний россиянин превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.
Также на награду претендуют Кевин Дюрант (лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу), Кейтлин Кларк (рекордсменка WNBA по передачам в матче и за сезон) и Джино Оримма (рекордсмен по количеству побед среди тренеров в истории стунденческого баскетбола NCAA).
Форвард «Тампы» Никита Кучеров может быть признан лучшим игроком года в НХЛ. Его конкурентами являются Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).
Ислам Махачев претендует на награду лучшему бойцу года в UFC вместе с Дрикусом Дю Плесси, Мерабом Двалишвили и Кайлой Харрисон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -