27 июня, 15:51

Овечкин, Кучеров и Махачев стали номинантами премии ESPY Awards-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Российские спортсмены включены в число номинантов премии ESPY Awards-2025.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать обладателем приза за «Лучший рекорд». В сезоне-2024/25 39-летний россиянин превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также на награду претендуют Кевин Дюрант (лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу), Кейтлин Кларк (рекордсменка WNBA по передачам в матче и за сезон) и Джино Оримма (рекордсмен по количеству побед среди тренеров в истории стунденческого баскетбола NCAA).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров может быть признан лучшим игроком года в НХЛ. Его конкурентами являются Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Ислам Махачев претендует на награду лучшему бойцу года в UFC вместе с Дрикусом Дю Плесси, Мерабом Двалишвили и Кайлой Харрисон.

Александр Овечкин
Ислам Махачев
Никита Кучеров
  • Apei

    рекорд у ови круче на порядок

    29.06.2025

  • Kiril1Yrich

    объективно у овечкина лучший рекорд...кучер не возьмет, мало говорит

    27.06.2025

  • совва

    Кучерову третье дадут, не поставят выше к сожалению... хоть он первое заслуживает.

    27.06.2025

    • Самсонов и Георгиев вошли в список лучших свободных агентов НХЛ среди вратарей

    НХЛ увеличит количество матчей в регулярном чемпионате с сезона-2026/27
