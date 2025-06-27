Овечкин, Кучеров и Махачев стали номинантами премии ESPY Awards-2025

Российские спортсмены включены в число номинантов премии ESPY Awards-2025.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать обладателем приза за «Лучший рекорд». В сезоне-2024/25 39-летний россиянин превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также на награду претендуют Кевин Дюрант (лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу), Кейтлин Кларк (рекордсменка WNBA по передачам в матче и за сезон) и Джино Оримма (рекордсмен по количеству побед среди тренеров в истории стунденческого баскетбола NCAA).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров может быть признан лучшим игроком года в НХЛ. Его конкурентами являются Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Ислам Махачев претендует на награду лучшему бойцу года в UFC вместе с Дрикусом Дю Плесси, Мерабом Двалишвили и Кайлой Харрисон.