1 июля, 22:17

Мария Клюндикова поделилась ожиданиями от финала Кубка комиссионера

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровая «Миннесоты» Мария Клюндикова рассказала о важности победы для своей команды в предстоящем матче с «Индианой», который состоится 2 июля.

«Мы встречаемся с «Индианой». Это не игра регулярки, а матч за трофей. Конечно, мне и команде, очень хочется завоевать его. Мы приложим все усилия, чтобы это сделать. Надеюсь, что игра пойдет по нашему сценарию, а мне предоставится возможность помочь коллективу на площадке. Главное по максимуму отработать в защите, а нападение придет», — отметила Клюндикова «СЭ».

Кубок комиссионера — внутрисезонный трофей WNBA. Введенный в 2020 году он впервые был сыгран в 2021-м. Формат турнира отличается от привычных кубковых сеток. Матчи команд делятся на «кубковые», победы в которых и определяют участников финала от каждой из конференций. Так играли в WNBA до современной системы плей-офф, введенной в 2015 году.

Призовой фонд — 500 тысяч долларов на команду победителя, MVP заберет еще пять тысяч.
«Рыси» могут повторить победу прошлого сезона, когда в финале была обыграна «Нью-Йорк Либерти». «Либерти» могли и второй раз подряд выйти в финал, но по дополнительному показателю (личной встрече) уступили «Индиане».

«Миннесота» в своей конференции в шести кубковых матчах проиграла только однажды.
Интересно, что капитаны команд-финалистов — Кейтлин Кларк и Нафисса Колльер — были названы капитанами команд на будущий Матч всех звезд. Колльер была MVP Кубка комиссионера в прошлом году.

Отметим, что за «Линкс» помимо Клюндиковой выступает еще одна российская баскетболистка — Анастасия Олаири Косу.

Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
