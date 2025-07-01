Мария Клюндикова поделилась ожиданиями от финала Кубка комиссионера

Центровая «Миннесоты» Мария Клюндикова рассказала о важности победы для своей команды в предстоящем матче с «Индианой», который состоится 2 июля.

«Мы встречаемся с «Индианой». Это не игра регулярки, а матч за трофей. Конечно, мне и команде, очень хочется завоевать его. Мы приложим все усилия, чтобы это сделать. Надеюсь, что игра пойдет по нашему сценарию, а мне предоставится возможность помочь коллективу на площадке. Главное по максимуму отработать в защите, а нападение придет», — отметила Клюндикова «СЭ».

Кубок комиссионера — внутрисезонный трофей WNBA. Введенный в 2020 году он впервые был сыгран в 2021-м. Формат турнира отличается от привычных кубковых сеток. Матчи команд делятся на «кубковые», победы в которых и определяют участников финала от каждой из конференций. Так играли в WNBA до современной системы плей-офф, введенной в 2015 году.

Призовой фонд — 500 тысяч долларов на команду победителя, MVP заберет еще пять тысяч.

«Рыси» могут повторить победу прошлого сезона, когда в финале была обыграна «Нью-Йорк Либерти». «Либерти» могли и второй раз подряд выйти в финал, но по дополнительному показателю (личной встрече) уступили «Индиане».

«Миннесота» в своей конференции в шести кубковых матчах проиграла только однажды.

Интересно, что капитаны команд-финалистов — Кейтлин Кларк и Нафисса Колльер — были названы капитанами команд на будущий Матч всех звезд. Колльер была MVP Кубка комиссионера в прошлом году.

Отметим, что за «Линкс» помимо Клюндиковой выступает еще одна российская баскетболистка — Анастасия Олаири Косу.