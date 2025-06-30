The Athletic: «Хьюстон» и Смит-младший подписали пятилетний контракт

«Хьюстон» подписал новый контракт с форвардом Джабари Смитом-младшим, сообщает The Athletic. Соглашение рассчитано на пять лет, зарплата составит около 24,5 миллиона долларов США в год.

Новый контракт вступает в силу через год, и у Смита-младшего остается еще один год по соглашению новичка стоимостью 12,4 миллиона долларов США.

В сезоне-2024/25 22-летний американец в регулярном чемпионате в 57 играх набирал в среднем 12,2 очка, выполнял 7 подборов и 1,1 передачи. В плей-офф у него в среднем 7,4 очка, 1 подбор и 0,6 передачи в 7 матчах.