Источник: зарплата Гилджеса-Александера станет рекордной в истории НБА

Защитник Шэй Гилджес-Александер подписал новый контракт с «Оклахомой» на четыре года. Канадец получит в общей сложности 285 миллионов долларов США, сообщает ESPN.

В результате сделки Гилджес-Александер будет получать самую высокую годовую зарплату в истории НБА — 71 миллион долларов США. Ранее рекорд по годовой зарплате принадлежал нападающему «Бостону» Джейсону Тейтуму, который подписал пятилетний контракт на 314 миллионов долларов США (в среднем 63 миллиона долларов США в год).

Новый контракт Гилджеса-Александера вступит в силу с сезона-2027/28.

В сезоне-2024/25 Шей Гилджес-Александер в составе «Оклахомы» стал чемпионом НБА. Его признали MVP турнира, регулярного чемпионата и плей-офф. Также он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В плей-офф разыгрывающий набирал в среднем по 30 очков за матч, выполнял 5,4 подбора и 6,3 передачи. В регулярном чемпионате у него было 32,7 очка, 4,8 подбора и 5,1 передачи.