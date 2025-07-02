Баскетбол
2 июля, 01:20

Источник: зарплата Гилджеса-Александера станет рекордной в истории НБА

Павел Лопатко

Защитник Шэй Гилджес-Александер подписал новый контракт с «Оклахомой» на четыре года. Канадец получит в общей сложности 285 миллионов долларов США, сообщает ESPN.

В результате сделки Гилджес-Александер будет получать самую высокую годовую зарплату в истории НБА 71 миллион долларов США. Ранее рекорд по годовой зарплате принадлежал нападающему «Бостону» Джейсону Тейтуму, который подписал пятилетний контракт на 314 миллионов долларов США (в среднем 63 миллиона долларов США в год).

Новый контракт Гилджеса-Александера вступит в силу с сезона-2027/28.

В сезоне-2024/25 Шей Гилджес-Александер в составе «Оклахомы» стал чемпионом НБА. Его признали MVP турнира, регулярного чемпионата и плей-офф. Также он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В плей-офф разыгрывающий набирал в среднем по 30 очков за матч, выполнял 5,4 подбора и 6,3 передачи. В регулярном чемпионате у него было 32,7 очка, 4,8 подбора и 5,1 передачи.

  • Мушфиг Ибрагимов

    Два дизлайка потому что кто то будет получать миллионы а он будет по прежнему сидеть на диване?

    02.07.2025

    • Демин будет играть за «Бруклин» с буквой «Ё» на форме

    AP: Тернер подпишет с «Милуоки» контракт на четыре года

