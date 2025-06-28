«Бруклин» отчислил Льюиса

«Бруклин» объявил об отчислении форварда Максвелла Льюиса. 22-летний американец будет искать себе новую команду.

По информации инсайдера Бобби Маркса, клуб заплатит за отчисление около 100 тысяч долларов. Зарплата на следующий сезон в контракте игрока была негарантирована.

Льюис был выбран «Лейкерс» под общим 40-м номером на драфте НБА в 2023 году, а затем был обменян в «Нетс» на Дориана Финни-Смита.

В сезоне-2024/25 Льюис сыграл в 21 матче, набирая в среднем по 5,3 очка и 2,5 подбора.