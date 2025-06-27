«Майами» подписал российского центрового Голдина на Летнюю лигу НБА

«Майами» пригласил российского центрового Владислава Голдина для участия в Летней лиге НБА, сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания.

«Хит» предложил 24-летнему россиянину двусторонний контракт. Голдин не был выбран во втором раунде драфта НБА 2025 года, как и другой россиянин — Виктор Лахин.

В сезоне-2024/25 Голдин сыграл в 37 матчах за команду Мичиганского университета «Мичиган Вулверинс» в NCAA, набирая в среднем по 16,6 очка, 7 подборов и 1,1 передачи.

Церемония драфта НБА в этом году прошла в «Барклайс-Центре» в Бруклине. Вчера в первом раунде под 8-м номером «Бруклин» выбрал российского защитника Егора Демина.

Летняя лига НБА-2025 пройдет на территории кампуса Университета Невады в Лас-Вегасе с 10 по 20 июля.