Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

27 июня, 05:43

«Майами» подписал российского центрового Голдина на Летнюю лигу НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Владислав Голдин.
Фото Global Look Press

«Майами» пригласил российского центрового Владислава Голдина для участия в Летней лиге НБА, сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания.

«Хит» предложил 24-летнему россиянину двусторонний контракт. Голдин не был выбран во втором раунде драфта НБА 2025 года, как и другой россиянин — Виктор Лахин.

В сезоне-2024/25 Голдин сыграл в 37 матчах за команду Мичиганского университета «Мичиган Вулверинс» в NCAA, набирая в среднем по 16,6 очка, 7 подборов и 1,1 передачи.

Церемония драфта НБА в этом году прошла в «Барклайс-Центре» в Бруклине. Вчера в первом раунде под 8-м номером «Бруклин» выбрал российского защитника Егора Демина.

Летняя лига НБА-2025 пройдет на территории кампуса Университета Невады в Лас-Вегасе с 10 по 20 июля.

Егор Демин.Мягкая сила. Что значит для России восьмой номер Демина на драфте НБА?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
Владислав Голдин
Читайте также
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Россияне назвали МТС самым технологичным сотовым оператором
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Физические данные хорошие, надо пахать и выгрызать место под солнцем. Чикаго могли б и взять - и в аренду в Европу. Мест для новичков все равно нет. А так - драфт не гарантия и не приговор. Удачи!

    28.06.2025

  • grroznyi85

    В Майами умеют работать с такими игроками, поэтому для Голдина это хороший вариант. Плюс у "Хит" на контракте сейчас всего два центровых. Так что шансы у Влада точно будут.

    27.06.2025

  • grroznyi85

    Рост Голдина 213 см, весит под 115 кг, размах рук — почти 2,3 м. Он не просто «большой парень», а настоящий танк.

    27.06.2025

  • 1 JAMAL

    Ну это уж русские, а не российские

    27.06.2025

  • Faierman 32

    "Не был выбран во втором раунде". А в каком раунде он был выбран,в третьем?И какой у него рост,если уж он центровой?

    27.06.2025

  • П_о_в_а_р

    У Споэльстры дофига незадрафтованых заиграли.

    27.06.2025

    • Голдина и Лахина не выбрали во втором раунде драфта НБА

    «Торонто» объявил об уходе генерального менеджера Уджири

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости