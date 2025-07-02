AP: Тернер подпишет с «Милуоки» контракт на четыре года

Центровой Майлз Тернер подпишет контракт с «Милуоки», сообщает Associated Press.

По данным источника, 29-летний американец проведет в «Милуоки» четыре года. Сумма контракта составит 107 миллионов долларов США.

С 2015 года Тернер играл за «Индиану». В сезоне-2024/25 в финале плей-офф она уступила «Оклахоме».

В регулярном чемпионате в сезоне-2024/25 центровой набирал в среднем 15,6 очка, выполняя 6,5 подбора и 1,5 передачи. В плей-офф у него 13,8 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи.