Защитника «Детройта» Бизли подозревают в ставках на матчи НБА

Окружная прокуратура США расследует действия защитника «Детройта» Малика Бисли, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, 28-летнего американца подозревают в ставках на матчи НБА.

«Расследование — это не обвинение. Малик имеет такое же право на презумпцию невиновности, как и любой другой человек в соответствии с Конституцией США. На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений», — приводит ESPN слова агента Бизли Стива Хейни.

В прошедшем сезоне Бизли провел 82 игры в регулярном чемпионате, набирая в среднем 16,3 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи.