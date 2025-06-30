Баскетбол
30 июня, 07:54

ESPN: Портис намерен подписать с «Милуоки» трехлетний контракт

Павел Лопатко

Нападающий Бобби Портис планирует заключить с «Милуоки» новое соглашение, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, контракт будет рассчитан на 3 года, 30-летний американец получит 44 миллиона долларов США.

Игрок отказался от опциона на продление контракта на сезон-2025/26, по которому мог бы получить 13,4 миллиона долларов США.

В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате Портис набирал в среднем 13,9 очка, выполняя 8,4 подбора и 2,1 передачи. В плей-офф у него в среднем 14 очков, 8,2 подбора и 1,4 передачи в 5 матчах.

