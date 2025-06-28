Медведев хотел бы видеть Демина в «Зените» после карьеры игрока в НБА

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» выбор россиянина Егора Демина «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025.

«Это очень хорошо. Рекордная высота на драфте — это показывает, что таланты рождаются. Россияне, которые играли в НБА, потом возвращались обратно. Очень надеюсь, что придет время, когда эти ребята будут играть у нас. Демин в «Зените» в будущем? Он очень перспективный, да, если будет развиваться. У него нетипичные данные для защитника. Поэтому так высоко задрафтован», — сказал Медведев «СЭ».

«Бруклин» выбрал 19-летнего Демина на драфте НБА под общим 8-м номером — новый рекорд драфта для российских баскетболистов. Кириленко также играл за «Бруклин» в 2013-2014 годах.