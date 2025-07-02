«Шарлотт» и «Милуоки» обменяются защитниками Мичичем и Коннотоном

«Шарлотт» и «Милуоки» произведут обмен. «Хорнетс» получат права на защитника Пэта Коннотона и два выбора во втором раунде драфта в 2031 и 2032 годах, а «Бакс» — права на разыгрывающего Васу Мичича, сообщает Associated Press.

По данным источника, «Милуоки» планировали снизить зарплату Коннотона до 9,4 миллиона долларов в сезоне-2025/26, чтобы освободить средства для других игроков.

В сезоне-2024/25 32-летний американец Коннотон набирал за «Милуоки» в среднем 5,3 очка, выполняя 2,7 подбора и 1,7 передачи. В плей-офф у него 2 очка, 0,7 подбора и 0,3 передачи.

31-летний серб Васа Мичич в регулярном чемпионате набирал за «Шарлотт» 7,5 очка, выполняя 2,4 подбора и 3,5 передачи.